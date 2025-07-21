Генерал Попов рассказал, кто стоит за запуском дронов ВСУ в сторону Москвы

Ведомство накануне сообщило, что российская армия сбила 364 дрона и две управляемые авиабомбы ВСУ за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом. Из-за беспилотной опасности временные ограничения на работу вводили в аэропорту Внуково.