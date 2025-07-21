Ефремов разводится с пятой женой после 23 лет брака: что известно о расставании с Кругликовой

Софья всегда поддерживала мужа, в том числе во время его уголовного процесса и заключения. После его освобождения она продолжала заботиться о семье, но в июле 2025 года появились слухи о разводе. Причиной, по сообщениям СМИ, стали постоянные конфликты и отношения Ефремова с другой женщиной. Официально развод пока не подтверждён.