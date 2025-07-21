Ефремов разводится с пятой женой после 23 лет брака: что известно о расставании с Кругликовой

Актер Михаил Ефремов расстается уже с пятой женой.
Российский актер Михаил Ефремов разводится со своей женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Судя по информации, после освобождения из колонии, Ефремов часто конфликтовал с супругой. Предположительно это и стало одной из причин их развода.
Также, предположительно, у актера появилась любовница, которая навещала его в колонии. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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Брак с Софьей Кругликовой.
Михаил Ефремов и Софья Кругликова прожили вместе 23 года и воспитывают троих детей. Софья — известный звукорежиссёр, преподаватель, специалист с большим авторитетом в музыкальной индустрии. Ради Ефремова она когда-то оставила брак с французом, их отношения начались в начале 2000-х и продлились почти четверть века.
Софья всегда поддерживала мужа, в том числе во время его уголовного процесса и заключения. После его освобождения она продолжала заботиться о семье, но в июле 2025 года появились слухи о разводе. Причиной, по сообщениям СМИ, стали постоянные конфликты и отношения Ефремова с другой женщиной. Официально развод пока не подтверждён.
Роман с Дарьей Белоусовой.
Михаил Ефремов еще до попадания в колонию был связан с актрисой Дарьей Белоусовой — слухи об их романе ходили давно. Уже в тюрьме Белоусова приезжала к нему на длительные свидания.
Сама Белоусова — актриса театра «Современник», младше Михаила на 20 лет, ранее была замужем за актером Шамилем Хаматовым. В «Современнике» она играет с 2004 года, снимается также в кино и сериалах. Софья Кругликова и Ефремов официально не разводились, но его отношения с Дарьей многие считают внебрачной связью.
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Что известно о бывших женах Ефремова.
Елена Гольянова.
Самой первой женой Михаила Ефремова была актриса Елена Гольянова. Пара очень быстро развелась. Возможно, брак был фиктивный.
Ася Воробьева.
Второй была филолог и редактор Ася Воробьева. Сообщается, что Ефремов отбил ее у актера Антона Табакова. В браке с ней появился сын Никита.
Евгения Добровольская.
Евгения Добровольская была третьей женой актера. Она также актриса театра и кино. С ней в браке появился сын Николай Ефремов. Пара прожили вместе 10 лет.
Ксения Качалина.
До Софьи Кругликовой женой Ефремова была актриса Ксения Качалина. У нее также были проблемы с алкоголем. Брак продержался всего пять лет. Она подарила Ефремову дочь Анну-Марию.