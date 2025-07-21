Под Ростовом произошло ДТП, есть пострадавший

По предварительным данным, автомобиль «Хенде Туксон» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил автомобилю «Фольксваген Туарег», который ехал по главной дороге. В итоге машины столкнулись. В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир. Ребенок был доставлен в больницу.