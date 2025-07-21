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Под Ростовом произошло ДТП, есть пострадавший

На автодороге «Ростов -Семикаракорск — Волгодонск» в ДТП пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 21 июля, на трассе «Ростов -Семикаракорск — Волгодонск» столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль «Хенде Туксон» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил автомобилю «Фольксваген Туарег», который ехал по главной дороге. В итоге машины столкнулись. В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир. Ребенок был доставлен в больницу.

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