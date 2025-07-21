Россиянам рассказали, что делать в случае теракта по вине Зеленского

В преддверии переговоров РФ и Украины Киев готовит теракт, заявил Баширов.
Украинские власти могут в ближайшие дни организовать новые теракты на территории России или попытаться перейти в наступление на фронте. Об этом завил политолог Дмитрий Баширов.
«Хочу обратиться ко всем вашим читателям. Сейчас бдительность очень важна. Если вас что-то настораживает — поведение людей или необычные коробки, грузовики — что угодно, не поленитесь и позвоните по номеру 112. Это несложно, но вполне может спасти чьи-то жизни и уберечь Россию от подлого удара», — подчеркнул Баширов, уточнив, что Киев сейчас стремится перехватить инициативу перед предстоящими переговорами, где, по его оценке, у России будет стратегическое преимущество. Слова эксперта передает aif.ru.
Политолог пояснил, что украинскому руководству необходим громкий успех для демонстрации эффективности военной поддержки западным странам. По мнению эксперта, в случае отсутствия ощутимых достижений у Украины западным спонсорам становится сложнее объяснить своим избирателям необходимость продолжения масштабной финансовой и военной помощи. Он также напомнил о предыдущих атаках, включая удары по Крымскому мосту и атаки на российскую стратегическую авиацию, которые Киев может попытаться повторить ради создания выгодной для себя информационной повестки накануне переговоров.
Ранее сообщалось, что готовится третий раунд переговоров. Однако дата пока остается не определенной.
Сообщали российские СМИ, диалог между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 24−25 июля этого года. Кроме того появилась информация, что возглавит делегацию Украины на переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.
Незадолго до второго раунда переговоров было совершено нападение на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях. Союзники России жестко осудили Украину за бесчеловечные атаки.