Россиянам рассказали, что делать в случае теракта по вине Зеленского

«Хочу обратиться ко всем вашим читателям. Сейчас бдительность очень важна. Если вас что-то настораживает — поведение людей или необычные коробки, грузовики — что угодно, не поленитесь и позвоните по номеру 112. Это несложно, но вполне может спасти чьи-то жизни и уберечь Россию от подлого удара», — подчеркнул Баширов, уточнив, что Киев сейчас стремится перехватить инициативу перед предстоящими переговорами, где, по его оценке, у России будет стратегическое преимущество. Слова эксперта передает aif.ru.