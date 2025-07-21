До какой температуры прогрелась вода в реках и озерах Беларуси, рассказали в Белгидромете

На притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и на притоке Березины реке Бобр у деревни Куты уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы, Соже у Славгорода и Гомеля наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.