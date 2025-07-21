Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова за содействие терроризму

Отмечается, что на данный момент Захватову уже предъявлены обвинения. Причем их несколько. Первое — по части 4 статьи 205.1 УК РФ, второе — по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ. То есть, адвоката обвиняют в содействии терроризму, а также публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.