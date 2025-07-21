Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова за содействие терроризму

Адвокат рок-группы Pussy Riot Дмитрий Захватов был заочно арестован по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к деятельности, угрожающей безопасности РФ. Соответствующее решение вынес Перовский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в инстанции.
Отмечается, что на данный момент Захватову уже предъявлены обвинения. Причем их несколько. Первое — по части 4 статьи 205.1 УК РФ, второе — по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ. То есть, адвоката обвиняют в содействии терроризму, а также публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
«Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захватова Дмитрия Игоревича,, на срок — 2 месяца 00 суток», — сказали в суде.
Напомним, не так давно Дмитрий Захватов также был объявлен в розыск в России. Причиной стало финансирование юристом боевиков Вооруженных сил Украины. В частности, неонацистского батальона «Азов»*. По предварительной информации, сейчас Захватов находится за границей.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.