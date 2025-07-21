Как защитить посевы сахарной свеклы в дождливую погоду, рассказали в Минсельхозпроде

«Можно ориентироваться на посевы столовой свеклы, на которой проявление болезней начинается раньше. В регионах республики, расположенных в южной агроклиматической зоне, период появления первых признаков болезней листового аппарата обычно начинается на 10−14 дней раньше, чем в центральном регионе страны», — добавили в ведомстве.