Как защитить посевы сахарной свеклы в дождливую погоду, рассказали в Минсельхозпроде

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подготовили рекомендации, как в сложившихся погодных условиях защитить посевы сахарной свеклы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.
Специалисты отметили, что при большом количестве выпавших осадков на фоне высоких температур возникает вероятность появления листовых болезней сахарной свеклы, таких как церкоспороз, рамуляриоз, альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, уже во второй декаде июля.
«Рекомендуем свеклосеющим хозяйствам провести обследование всех посевов на наличие первичных признаков болезней и при необходимости приступить к обработкам веществами, предназначенными для борьбы с грибковыми и инфекционными заболеваниями растений — фунгицидами», — рассказали в министерстве.
В первую очередь нужно обследовать посевы гибридов, а также поля, размещенные в севообороте с короткой ротацией, где культура сахарной свеклы занимает в структуре севооборота около 30%.
«Можно ориентироваться на посевы столовой свеклы, на которой проявление болезней начинается раньше. В регионах республики, расположенных в южной агроклиматической зоне, период появления первых признаков болезней листового аппарата обычно начинается на 10−14 дней раньше, чем в центральном регионе страны», — добавили в ведомстве.
Степень вредоносности, сроки и кратность обработок зависят от времени появления болезни. Обработки проводят при достижении экономического порога вредоносности. Эффективность фунгицидов зависит не только от сроков применения, но и от химического класса препарата.
Подробные рекомендации по защите сахарной свеклы от болезней размещены на сайте Минсельхозпрода. -0-