MWM: на Украине заявили, что Patriot не справляются с перехватом ракет РФ

Украинские и западные эксперты выразили сомнения в способности американских зенитно-ракетных комплексов Patriot эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на The Wall Street Journal.
«MIM-104 Patriot всё чаще не справляются с перехватом российских баллистических ракет, что ставит под сомнение целесообразность передачи этих систем в качестве помощи в будущем», — говорится в публикации.
Анонимный украинский источник указал, что российские ракеты обладают более высокой маневренностью по сравнению с теми, которые используются ВСУ. Он отметил, что это позволяет им не только уклоняться от перехвата, но и затруднять их обнаружение средствами ПВО.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин будет участвовать в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США.