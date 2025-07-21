Россиянам рассказали, кто заслуживает звание «Ветеран труда»

«На данный момент ветеранов труда обеспечивают всеми социальными гарантиями и льготами региональные бюджеты. Для того чтобы заслужить это звание, необходимо отработать в какой-либо в отрасли соответствующее количество лет, получить определенный стаж и при этом иметь ведомственную награду», — пояснила Бессараб в разговоре с aif.ru. Она подчеркнула, что необходимо либо вывести звание «Ветеран труда» на федеральный уровень с обеспечением соответствующих гарантий за счет федерального бюджета, либо использовать имеющиеся в настоящее время ресурсы.