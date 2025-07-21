Американка умерла на две минуты и рассказала о встрече с голубокожими существами

Американка Николь Миус после того, как пережила клиническую смерть длительностью в две минуты, рассказала о «другой стороне» и встрече с «голубокожими» существами. Женщина попала в больницу после потери ребенка, где ее отправили в экстренную хирургию, но из-за осложнений она начала терять сознание.
По словам пациентки, в этот момент перед ней появился коридор синего и белого цвета, который показался ей живым. Она объяснила, что свет в странном тоннеле обладал особой структурой и был похож на «музыку из воды». Женщина уточнила, что в этот момент не чувствовала страха: ей казалось, что ее зовут домой. По прибытии в некое пространство американку встретили «голубокожие» существа с человеческими лицами, похожие на персонажей из фильма «Аватар».
— Два возвышающихся существа, сидящие на мраморных тронах, мерцающих энергией. Я чувствовала себя более известной, чем когда-либо в своей жизни… Я поняла это место, это чувство. И я искренне верю, что это был изначальный дом, из которого мы все родом… Я поняла, что смерть — это не конец, а возвращение к нашей реальной жизни, — передает слова Миус газета New York Post.
Нейропсихологи Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит детально изучили более 70 случаев клинической смерти, в ходе которой пациенты утверждали, что их душа якобы временно покинула тело и продолжала жизнь без него. В результате исследования ученые пришли к заключению о том, что загробная жизнь на самом деле может существовать.