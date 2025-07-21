Американка умерла на две минуты и рассказала о встрече с голубокожими существами

По словам пациентки, в этот момент перед ней появился коридор синего и белого цвета, который показался ей живым. Она объяснила, что свет в странном тоннеле обладал особой структурой и был похож на «музыку из воды». Женщина уточнила, что в этот момент не чувствовала страха: ей казалось, что ее зовут домой. По прибытии в некое пространство американку встретили «голубокожие» существа с человеческими лицами, похожие на персонажей из фильма «Аватар».