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Институт Минпрома и московская бизнес-школа предложат программу для руководителей в сфере промышленности

В обсуждении проекта программы в формате открытой экспертной дискуссии приняли участие представители Республиканского союза нанимателей и предприятий промышленности.

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт «Кадры индустрии» и Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Минпрома.

Сегодня на заседании круглого стола «Компетенции современного лидера для стратегии роста» был представлен проект новой фундаментальной международной образовательной программы EXECUTIVE MBA для руководителей в сфере промышленности высшего звена, их заместителей, а также других представителей профильного бизнеса Беларуси и России. Ее рабочее название — «Лидеры промышленности: стратегии интеграции для устойчивого роста».

Программа разработана на основе международных стандартов с учетом лучших образовательных практик. Она направлена на формирование единого образовательного пространства в рамках Союзного государства и обеспечение промышленности квалифицированными управленческими кадрами. Планируется, что инициатива стартует уже в ноябре текущего года и станет важным инструментом повышения квалификации управленцев и платформой для обмена опытом, развития деловых контактов и поиска инновационных решений для промышленности Союзного государства.

В обсуждении проекта программы в формате открытой экспертной дискуссии приняли участие представители Республиканского союза нанимателей и предприятий промышленности. Были высказаны конструктивные предложения по усилению ключевых разделов с учетом динамики современных бизнес-реалий.

Ожидается, что первый совместный образовательный продукт примет слушателей в отраслевом институте Министерства промышленности «Кадры индустрии» уже в ноябре 2025 года. -0-

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