Институт Минпрома и московская бизнес-школа предложат программу для руководителей в сфере промышленности

Программа разработана на основе международных стандартов с учетом лучших образовательных практик. Она направлена на формирование единого образовательного пространства в рамках Союзного государства и обеспечение промышленности квалифицированными управленческими кадрами. Планируется, что инициатива стартует уже в ноябре текущего года и станет важным инструментом повышения квалификации управленцев и платформой для обмена опытом, развития деловых контактов и поиска инновационных решений для промышленности Союзного государства.