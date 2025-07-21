Актер Малкольм Уорнер утонул у берегов Коста-Рики в возрасте 54 лет

Американский актер Малкольм Уорнер утонул возле берегов Коста-Рики в возрасте 54 лет. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил телеканал ABC.
Официальной причиной смерти медицинские специалисты назвали асфиксию (удушье). Артиста отнесло от берега течением, когда он купался в море.
— По данным полиции, Уорнер погиб недалеко от пляжа Коклес в Лимоне, Коста-Рика. Полиция сообщила, что его унесло сильным течением и что его тело было обнаружено в воскресенье (20 июля — прим. «ВМ») днем. Национальная полиция Коста-Рики официально опознала Уорнера, — передает телеканал.
Малкольм Уорнер стал известен благодаря роли Теодора в сериале «Шоу Косби». Он также снимался в «Декстере», «Американской истории ужасов», «Форс-мажорах» и других фильмах и сериалах.