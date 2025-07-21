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Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова

Дмитрия Захватова заочно арестовали на два месяца.

Источник: pexels.com

Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, его обвиняют по двум статьям УК РФ, рассказали РИА Новости в суде.

Дмитрия Захватова заочно арестовали на два месяца по обвинению в содействии терроризму и публичных призывах к деятельности, которая направлена против безопасности страны.

При этом, как ранее сообщили агентству в правоохранительных органах, в отношении Дмитрия Захватова возбудили уголовное дело за помощь в сборе денег на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов»**. Предварительно, обвиняемый находится за пределами РФ.

Ранее сообщалось, что участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*** объявили в международный розыск.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

** Запрещенная в России террористическая организация.

*** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.