Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова

Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, его обвиняют по двум статьям УК РФ, рассказали РИА Новости в суде.
Дмитрия Захватова заочно арестовали на два месяца по обвинению в содействии терроризму и публичных призывах к деятельности, которая направлена против безопасности страны.
При этом, как ранее сообщили агентству в правоохранительных органах, в отношении Дмитрия Захватова возбудили уголовное дело за помощь в сборе денег на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов»**. Предварительно, обвиняемый находится за пределами РФ.
Ранее сообщалось, что участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*** объявили в международный розыск.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
*** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.