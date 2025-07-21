Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова

При этом, как ранее сообщили агентству в правоохранительных органах, в отношении Дмитрия Захватова возбудили уголовное дело за помощь в сборе денег на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов»**. Предварительно, обвиняемый находится за пределами РФ.