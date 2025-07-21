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В Ростовской области мужчина погиб от мощного удара током

В Аксае мужчина получил поражение электрическим током.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 21 июля, в Аксае спасателям поступило сообщение о поражении мужчины электрическим током. О случившемся рассказали в УПЧС Аксайского района.

По предварительным данным, дончанин 40−50 лет подключал зарядку к аккумулятору грузовика. И в это время его ударило током.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

— По прибытию служб предварительно установлено, что пострадавший получил тяжелую электрическую травму и скончался до приезда скорой медицинской службы, — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается личность пострадавшего и причина происшествия.

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