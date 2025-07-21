Американский актер Малкольм Уорнер погиб от асфиксии у берегов Коста-Рики

Ранее KP.RU сообщал, что в Лос-Анджелесе на 98 году жизни скончался известный американский актер Том Труп. Отмечается, что он умер в своем доме в Беверли-Хиллз спустя пять дней после своего дня рождения. Труп известен по ролям в таких культовых картинах, как «Звёздный путь» и «Миссия невыполнима».