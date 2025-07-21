Иеромонах объяснил желание подростков изобразить распятие на дорожных знаках

«Если бы общество у нас было хотя бы христианизировано, то для него это было бы противоестественно», — заявил иеромонах Феодорит. Об этом он заявил в разговоре с «Общественной службой новостей». По словам священнослужителя, подобное поведение является свидетельством отсутствия у подростков уважения к культурным и религиозным ценностям.