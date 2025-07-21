Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в столичной ГАИ

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске в ночь на 22 июля планируют наносить дорожную разметку, рассказали БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным КУП «СМЭП Мингорисполкома», дорожную разметку намерены наносить по улицам Рафиева, Лидская, проспекту Дзержинского, улицам Руссиянова, Тарханова, Воронянского, Скрипникова, Есенина, Уборевича, Асаналиева, Бельского, Глебки, Налибокская, Алибегова (от улицы Железнодорожной до проспекта Газеты «Звезда»).
В ГАИ рекомендуют водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения, а также быть внимательными на указанных участках дорог. -0-