Американские ученые выяснили, как погибнет вся Вселенная

— Маловероятно, что мы заметим какие-либо отчетливые изменения. Тем не менее одним из предупреждающих знаков будет повышение космической температуры. Вполне вероятно, что через несколько миллиардов лет Вселенная, включая все ее основные небесные тела, будет иметь ту же температуру, что и поверхность Солнца, — передает газета New York Post.