Роскосмос опубликовал снимок циклона, который обрушился на Москву

Согласно сведениям Комплекса городского хозяйства столицы, в отдельных районах Москвы за ночь и утро выпала месячная норма осадков. При климатической норме осадков в 85 миллиметров в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО — до 71 миллиметра, в ВАО — до 50 миллиметров, а в САО — до 47 миллиметров.