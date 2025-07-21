«Пойду искать кого-нибудь постарше»: Шаляпин ответил Успенской на отказ во флирте

«Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — поделился Шаляпин. Его слова приводит Общественная служба новостей. Также он отметил, что Успенская обладает прекрасным чувством юмора, и он вовсе не обижается на ее заявление.