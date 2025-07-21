«Пойду искать кого-нибудь постарше»: Шаляпин ответил Успенской на отказ во флирте

Прохор Шаляпин отшутился тем, что уже сам является «старичком».
Певица Любовь Успенская отказала во флирте певцу Прохору Шаляпину, заявив, что он слишком стар для нее. Прохор Шаляпин прокомментировал ее заявление.
«Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — поделился Шаляпин. Его слова приводит Общественная служба новостей. Также он отметил, что Успенская обладает прекрасным чувством юмора, и он вовсе не обижается на ее заявление.
Прохор Шаляпин ранее неоднократно становился героем светской хроники благодаря своим отношениям с женщинами старше себя: в 2013 году он женился на Ларисе Копенкиной, а позже — на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Помимо этого, артист известен своим стремлением к роскошному образу жизни, предпочитая отдых на дорогих курортах и перелеты бизнес-классом.