Потерявшего грин-карту пенсионера выслали из США, когда он решил ее восстановить

Американские власти депортировали в Гватемалу 82-летнего Луиса Леона, который потерял бумажник с грин-картой и пришел в иммиграционную службу для ее восстановления.
Мужчина получил политическое убежище в США в 1987 году, пережив пытки при режиме чилийского диктатора Аугусто Пиночета. После утраты документа он вместе с супругой обратился в офис в штате Филадельфия, где их обоих задержали. Спустя 10 часов женщину отпустили, но судьба ее мужа оставалась неизвестной.
Несколько недель семья не знала, что с ним, а многочисленные запросы в больницы, морги и тюрьмы не дали результата. Позже родственнику Леона в Чили позвонили из США и заявили, что тот находится в Миннесоте. Однако вскоре выяснилось, что пропавшего мужчину уже депортировали в Гватемалу.
— Почти за 40 лет жизни в США Леон успел поработать на кожевенном заводе и создать семью. Сейчас он на пенсии. Его состояние в больнице в Гватемале неизвестно. По словам его семьи, которая сообщила, что планирует вылететь в Гватемалу, чтобы навестить его, он страдает от диабета, высокого кровяного давления и проблем с сердцем, — говорится в материале.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что знаменитая тюрьма для особо опасных преступников «Алькатрас», закрытая в 1963 году, возобновит свою работу. Она известна своими суровыми условиями содержания и знаменитыми преступниками, которые в ней отбывали наказание. Почему эта тюрьма считалась самой страшной и кто в ней сидел — в материале «Вечерней Москвы».