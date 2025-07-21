Потерявшего грин-карту пенсионера выслали из США, когда он решил ее восстановить

— Почти за 40 лет жизни в США Леон успел поработать на кожевенном заводе и создать семью. Сейчас он на пенсии. Его состояние в больнице в Гватемале неизвестно. По словам его семьи, которая сообщила, что планирует вылететь в Гватемалу, чтобы навестить его, он страдает от диабета, высокого кровяного давления и проблем с сердцем, — говорится в материале.