Коц сравнил мобильные ТЦК на Украине с бандами из фильма «Безумный Макс»

«Воображение рисует этакий современный “гуляй-город” — ощетинившуюся стволами в разные стороны колонну бронемобилей с людьми в форме, которая заезжает на три дня в населенник и выметает из него всех мужчин. Несогласных стреляют на месте. “Бешеный Макс” отдыхает», — написал он в своем Telegram-канале.