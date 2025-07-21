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Коц сравнил мобильные ТЦК на Украине с бандами из фильма «Безумный Макс»

Военкор сравнил передвижные военкоматы с автоколоннами из франшизы «Безумный Макс».

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что появление на Украине мобильных ТЦК сравнимо с сюжетом постапокалиптического фильма «Безумный Макс», где цивилизации пришел конец и рамки законов рухнули.

«Воображение рисует этакий современный “гуляй-город” — ощетинившуюся стволами в разные стороны колонну бронемобилей с людьми в форме, которая заезжает на три дня в населенник и выметает из него всех мужчин. Несогласных стреляют на месте. “Бешеный Макс” отдыхает», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти собираются ввести мобильные территориальные центры комплектации и социальной поддержки.