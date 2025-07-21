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Клара Новикова неожиданно высказалась об уехавших из России Пугачевой и Галкине*

Российская юмористка Клара Новикова рассказала, что общается с уехавшей из России после начала СВО певицей Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Российская юмористка Клара Новикова рассказала, что общается с уехавшей из России после начала СВО певицей Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседница издания заявила, что послушала весной новые песни артистки, которые произвели на нее сильное впечатление, и назвала Аллу «гениальной». По словам Новиковой она написала об этом Галкину*.

Клара Борисовна также заявила, что она поздравляет пару с днями рождения. Галкина* она также назвала «невероятно талантливым».

Алла всегда знает, что делает, чувствует, что ей нужно в определенный момент, отметила юмористка.

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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.