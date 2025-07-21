Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России

21 июля в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, который находился на вооружении украинской армии, а также американскую радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и многофункциональную РЛС AN/MPQ-65, также произведенную в Соединенных Штатах.