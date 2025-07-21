Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, заявил о необходимости дальнобойных ударов по территории России, чтобы лишить страну логистики.
Он добавил, что на фоне российских ударов по Украине Киеву нужно больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Также лидер киевского режима поблагодарил западных партнеров за продвижение антироссийских санкций.
— Пусть российская бравада не вводит в заблуждение. Они действительно ощущают влияние санкций, — подчеркнул Зеленский.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.
16 июля Зеленский заявил, что Украина будет готова действовать и «демонстрировать силу», если получит дальнобойное оружие от западных союзников. Он отметил, что украинские войска «необязательно» станут использовать такое оружие для ударов вглубь российской территории.
15 июля президент США Дональд Трамп высказался, что не собирается поставлять Киеву ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров.
21 июля в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, который находился на вооружении украинской армии, а также американскую радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и многофункциональную РЛС AN/MPQ-65, также произведенную в Соединенных Штатах.