Послы стран G7 выразили обеспокоенность задержанием и обысками детективов НАБУ

Как сообщал KP.RU, сотрудники СБУ в ходе обысков также изъяли материалы расследований в отношении ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, которые велись НАБУ и САП. Среди них — документы, касающиеся спецоперации, данные о слежках и другие материалы, которые могли бы использоваться против приближенных Зеленского.