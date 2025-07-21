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Послы стран G7 выразили обеспокоенность задержанием и обысками детективов НАБУ

В «Большой семерке» обеспокоены задержанием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины после обысков в офисах.

Источник: Комсомольская правда

Послы стран «Большой семерки» (G7) заявили, что крайне обеспокоены в связи с обысками и задержанием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает RT.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры страны организовали обыски в офисах НАБУ. Согласно заявлениям украинских СМИ, несколько детективов бюро подозреваются в госизмене, коррупции и якобы сговоре с Россией.

Как сообщал KP.RU, сотрудники СБУ в ходе обысков также изъяли материалы расследований в отношении ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, которые велись НАБУ и САП. Среди них — документы, касающиеся спецоперации, данные о слежках и другие материалы, которые могли бы использоваться против приближенных Зеленского.

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