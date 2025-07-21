ABC: 5 млн надувных бассейнов отозвали после смерти 9 детей

«Смерть детей произошла в период с 2007 по 2022 год в Калифорнии, Флориде, Мичигане, Миссури, Техасе и Висконсине. CPSC (комиссия, — прим. ред.) заявила, что ей также известно о трех дополнительных инцидентах, произошедших в 2011 и 2012 годах, когда дети, которые имели доступ к бассейнам, ранее сообщали об использовании компрессионных ремней для входа в бассейны», — говорится в материале.