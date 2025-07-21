ABC: 5 млн надувных бассейнов отозвали после смерти 9 детей

Более 5 млн бассейнов, которые обычно устанавливаются на садовых участках летом, отозвали в США из-за смерти 9 детей от 22 месяцев до 3 лет, передает ABC News.
Уточняется, что бассейны производили три самых известных компании на рынке.
По мнению Комиссии по безопасности потребительских товаров США, дети погибли из-за того, что получили доступ в бассейн, оперевшись на компрессионные ремни.
«Смерть детей произошла в период с 2007 по 2022 год в Калифорнии, Флориде, Мичигане, Миссури, Техасе и Висконсине. CPSC (комиссия, — прим. ред.) заявила, что ей также известно о трех дополнительных инцидентах, произошедших в 2011 и 2012 годах, когда дети, которые имели доступ к бассейнам, ранее сообщали об использовании компрессионных ремней для входа в бассейны», — говорится в материале.
Эксперты отметили, что большинство современных бассейнов производят уже без компрессионных ремней, однако при их наличии такие модели лучше заменить.
Ранее стало известно, что известный бренд отзывает йогурты из-за кусков, способных перерезать горло.