Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во «Внуково»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в аэропорту «Внуково», сообщает ведомство.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
«В международном аэропорту “Внуково” за период времени с 09.00 20 июля до 09.00 21 июля задержаны на вылет более четырех часов 34 рейса. В соответствии с требованиями федеральных авиационных правил… пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Сообщения о задержке рейсов регулярно передаются по громкой связи службой организации пассажирских перевозок по предварительному информированию ЦУиК аэропорта “Внуково”, — говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что сотрудники санитарно-карантинного пункта (СКП) проводят непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов для своевременного оказания помощи и необходимых консультаций пассажирам. При задержке/отмене рейсов сотрудники СКП ведут разъяснительную работу с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей, уточняет управление Роспотребнадзора по Москве.
Жалоб от пассажиров на нарушение их прав не поступало, добавляет ведомство.