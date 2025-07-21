Борисовчанка хотела купить детский игровой комплекс через соцсеть, но попала на мошенников

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 31-летняя жительница райцентра. Женщина сообщила, что в социальной сети нашла объявление по продаже детского игрового комплекса по привлекательной цене. Долго не раздумывая, осуществила заказ и перевела продавцу товара Br635.