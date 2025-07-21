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Борисовчанка хотела купить детский игровой комплекс через соцсеть, но попала на мошенников

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 31-летняя жительница райцентра. Женщина сообщила, что в социальной сети нашла объявление по продаже детского игрового комплекса по привлекательной цене.

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка хотела купить детский игровой комплекс через социальную сеть, но попала на мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 31-летняя жительница райцентра. Женщина сообщила, что в социальной сети нашла объявление по продаже детского игрового комплекса по привлекательной цене. Долго не раздумывая, осуществила заказ и перевела продавцу товара Br635.

Через несколько дней ожиданий заказ так и не пришел. Продавец перестал выходить на связь.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».-0-