В Германии предложили призывать женщин и пенсионеров в случае войны

Германии в случае начала военного конфликта потребуются сотни тысяч водителей грузовиков, для чего будет необходимо задействовать женщин и пенсионеров. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил руководитель немецкого федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов Дирк Энгельхардт в интервью газете Bild.
По словам главы организации, нехватка людей в этой сфере может достигнуть нескольких сотен тысяч человек. Он отметил, что лучшим решением при такой ситуации будет смягчение регулирования по трудоустройству.
— Нам нужно больше женщин за рулем. Для этого нужны безопасные парковочные места и грузовики, оборудованные, например, отдельными душевыми, туалетами и кухнями, — подчеркнул Энгельхардт.
Западные СМИ ранее сообщили, что потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента всего за один год и обойдется в 1,5 триллиона долларов. Кроме того, появилась информация о том, что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».