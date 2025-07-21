В Германии предложили призывать женщин и пенсионеров в случае войны

Западные СМИ ранее сообщили, что потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента всего за один год и обойдется в 1,5 триллиона долларов. Кроме того, появилась информация о том, что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».