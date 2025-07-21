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Мигрантам начали массово отказывать в проезде на территорию России по одной причине

Пограничники отказывают мигрантам из Средней Азии в проезде на территорию России из-за их радикальных взглядов.

Пограничники отказывают мигрантам из Средней Азии в проезде на территорию России из-за их радикальных взглядов. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что у части мигрантов в ходе проверок телефонов на границе с Россией обнаружились подписки на каналы с проповедями "исламских радикальных течений, запрещенных на территории РФ.

Также причиной отказа служили подписки на проукраинские ресурсы, пишет Readovka.

Очереди заметно возросли из-за такой тщательной проверки, а обязательная регистрация через ruID недавно привела к затору на границе с Казахстаном в Оренбургской области.

По информации канала, переписки с «осуждением действий российских правоохранителей», которые внимательно проводят проверку, тоже служили поводом для отказа в пересечении границы.

Ранее стало известно, по какой статье отбывал срок один из подозреваемых в заказном убийстве азербайджанцев, который скончался после массовых задержаний в Екатеринбурге.