Мигрантам начали массово отказывать в проезде на территорию России по одной причине

Пограничники отказывают мигрантам из Средней Азии в проезде на территорию России из-за их радикальных взглядов. Об этом пишут СМИ.
Отмечается, что у части мигрантов в ходе проверок телефонов на границе с Россией обнаружились подписки на каналы с проповедями "исламских радикальных течений, запрещенных на территории РФ.
Также причиной отказа служили подписки на проукраинские ресурсы, пишет Readovka.
Очереди заметно возросли из-за такой тщательной проверки, а обязательная регистрация через ruID недавно привела к затору на границе с Казахстаном в Оренбургской области.
По информации канала, переписки с «осуждением действий российских правоохранителей», которые внимательно проводят проверку, тоже служили поводом для отказа в пересечении границы.
Ранее стало известно, по какой статье отбывал срок один из подозреваемых в заказном убийстве азербайджанцев, который скончался после массовых задержаний в Екатеринбурге.