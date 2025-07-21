В Германии приготовились к призыву пенсионеров и женщин в случае войны

«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. Для этого необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные, например, душем, туалетом и кухней», — сказал Энгельхардт в интервью газете Bild, передает РИА Новости. Кроме того, глава союза предложил вновь привлечь к работе пенсионеров, отменив для них обязанность регулярно подтверждать квалификацию. Также, по его мнению, стоит признать водительские удостоверения из Молдавии, Узбекистана и других третьих стран, чтобы расширить круг потенциальных работников.