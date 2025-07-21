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В Германии приготовились к призыву пенсионеров и женщин в случае войны

Германии в случае введения военного положения потребуется привлечь сотни тысяч новых водителей грузовиков, в том числе женщин, пенсионеров и мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщил глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

В случае военного конфликта нехватка водителей грузовиков выросла бы до 400 тысяч человек.

Германии в случае введения военного положения потребуется привлечь сотни тысяч новых водителей грузовиков, в том числе женщин, пенсионеров и мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщил глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. Для этого необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные, например, душем, туалетом и кухней», — сказал Энгельхардт в интервью газете Bild, передает РИА Новости. Кроме того, глава союза предложил вновь привлечь к работе пенсионеров, отменив для них обязанность регулярно подтверждать квалификацию. Также, по его мнению, стоит признать водительские удостоверения из Молдавии, Узбекистана и других третьих стран, чтобы расширить круг потенциальных работников.

По словам Энгельхардта, в стране уже сейчас ощущается нехватка 100 тысяч водителей категории C, а в случае обострения ситуации на восточном фланге ЕС потребность может вырасти до 400 тысяч специалистов. При возникновении военного конфликта Германии понадобится до 800 тысяч водителей грузового транспорта. Энгельхардт подчеркнул: «Каждый, кто умеет водить, должен располагать правом водить». По оценке эксперта, при мобилизации часть иностранных водителей покинет Германию, что дополнительно усугубит кадровый дефицит.

Вопрос обеспечения обороноспособности страны и логистической устойчивости активно обсуждается на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной угрозе со стороны России и предостережений министра обороны Бориса Писториуса о росте вероятности конфликта с 2029 года.

Вопросы кадрового обеспечения и транспортной инфраструктуры в Германии обсуждаются на фоне подготовки страны к возможному военному конфликту: ранее власти начали переговоры о переоборудовании железнодорожных вагонов в санитарные поезда для эвакуации раненых и разработали план защиты стратегических объектов. Эти меры связаны с анализом ситуации на Украине и прогнозами о необходимости масштабной мобилизации ресурсов в случае обострения ситуации на восточном фланге ЕС.