Уровень реки Яуза в Москве из-за сильных дождей поднялся на 2,5 метра

Напомним, 21 июля в Москве выпало рекордное количество осадков, которые и стали причиной подъёма воды в Яузе. Кроме того, перекрыто движение на нескольких участках: на Волоколамском шоссе, в Проектируемом проезде, на улице Адмирала Корнилова и Тихой. К настоящему моменту в столице уже выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр.