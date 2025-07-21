В Госдуме раскрыли причину удаления песни Аллегровой из программы гимнастки РФ

Журова добавила, что, по ее мнению, композиция Аллегровой не связана с армией и воспринимается как популярная танцевальная песня. Она отметила, что в ее молодости трек был ассоциирован исключительно с развлечением, а не военной тематикой. Депутат также подчеркнула, что в программе выступления гимнастки должна была использоваться только музыка без слов, поэтому прямой связи с армией быть не могло.