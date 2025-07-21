Ветеран Второй мировой войны и звезда TikTok Ларсон скончался в возрасте 102 лет

— Сегодня мы оплакиваем потерю настоящего американского героя, старшего сержанта Джейка Ларсона (Папа Джейк), который ушел из жизни 17 июля 2025 года в возрасте 102 лет. Спасибо вам за вашу службу, ваши истории и вашу заразительную улыбку, — говорится в сообщении.