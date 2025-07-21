Ветеран Второй мировой войны и звезда TikTok Ларсон скончался в возрасте 102 лет

Ветеран Второй мировой войны, американский блогер Джейк Ларсон, известный в соцсети TikTok под псевдонимом Папа Джейк, скончался в возрасте 102 лет. Информация об этом появилась в его личном блоге.
— Сегодня мы оплакиваем потерю настоящего американского героя, старшего сержанта Джейка Ларсона (Папа Джейк), который ушел из жизни 17 июля 2025 года в возрасте 102 лет. Спасибо вам за вашу службу, ваши истории и вашу заразительную улыбку, — говорится в сообщении.
Ларсон принимал участие в высадке союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. За это он получил Бронзовую звезду США и высшую награду Франции — орден Почетного легиона.
В своих видеороликах в TikTok мужчина рассказывал о сражениях, в которых участвовал, а также о погибших боевых товарищах. На данный момент на его аккаунт подписаны 1,2 миллиона пользователей соцсети.