В США арестовали мужчину за угрозы убить каждого из «списка Эпштейна»

Полицейские арестовали Террелла Бейли-Корси из Флориды за угрозу убить всех из списка клиентов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, в том числе в торговле детьми, передает ABC News.
«Я убью всех в списке. На месте. И они этого абсолютно заслуживают», — написал мужчина в социальной сети X*.
Уточняется, что через час он обозначил имена трех американских чиновников, с которыми планировал расправиться.
Адвокат Бейли-Корси заявил, что его подзащитный не признает вину.
Напомним, Эпштейн погиб в 2019 году в тюрьме, когда ожидал суда. В 2021 году за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняют президента США Дональда Трампа, мужчины дружили более 15 лет.
Ранее Трамп призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.