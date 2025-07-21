В США арестовали мужчину за угрозы убить каждого из «списка Эпштейна»

Напомним, Эпштейн погиб в 2019 году в тюрьме, когда ожидал суда. В 2021 году за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняют президента США Дональда Трампа, мужчины дружили более 15 лет.