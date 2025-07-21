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В США арестовали мужчину за угрозы убить каждого из «списка Эпштейна»

ФБР и Минюст США заявили, что такого «списка Эпштейна» не существует.

Полицейские арестовали Террелла Бейли-Корси из Флориды за угрозу убить всех из списка клиентов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, в том числе в торговле детьми, передает ABC News.

«Я убью всех в списке. На месте. И они этого абсолютно заслуживают», — написал мужчина в социальной сети X*.

Уточняется, что через час он обозначил имена трех американских чиновников, с которыми планировал расправиться.

Адвокат Бейли-Корси заявил, что его подзащитный не признает вину.

В материале отмечается, что, вероятнее всего, мужчина гневными постами отреагировал на заявления ФБР и Минюста о несуществовании списка.

Напомним, Эпштейн погиб в 2019 году в тюрьме, когда ожидал суда. В 2021 году за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняют президента США Дональда Трампа, мужчины дружили более 15 лет.

Ранее Трамп призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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