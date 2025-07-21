Роскосмос показал, как выглядит циклон, принесший в Москву рекордные дожди

Согласно данным госкорпорации, 21 июля не был таким же дождливым, как сегодня, уже 146 лет. И в этот понедельник традиция была нарушена — столицу накрыла непогода, принесенная циклоном. На видео можно заметить, как белая пелена атмосферного вихря постепенно движется над Москвой и близлежащими регионами, не спеша рассеиваться.