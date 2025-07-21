Роскосмос показал, как выглядит циклон, принесший в Москву рекордные дожди

Государственная российская корпорация Роскосмос опубликовала видео со спутников, на котором показывается циклон, принесший в Москву рекордные дожди в понедельник, 21 июля.
«Москву накрыло дождем: побит рекорд 1879 года», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Согласно данным госкорпорации, 21 июля не был таким же дождливым, как сегодня, уже 146 лет. И в этот понедельник традиция была нарушена — столицу накрыла непогода, принесенная циклоном. На видео можно заметить, как белая пелена атмосферного вихря постепенно движется над Москвой и близлежащими регионами, не спеша рассеиваться.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении синоптика Татьяны Поздняковой, что дожди в столице России могут закончиться лишь 23 июля. При этом могут наблюдаться осадки разной интенсивности.