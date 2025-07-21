Сборная РФ по вольной борьбе победила команду США со счётом 6:4

В Будапеште прошла матчевая встреча между сборными России и США по вольной борьбе, завершившаяся победой российских спортсменов. Соревнования прошли в десяти весовых категориях, и итоговый счёт составил 6:4 в пользу России.
Матчевая встреча сборных России и США по вольной борьбе в Будапеште началась с исполнения российского гимна, затем прозвучал американский гимн. Также на экране были показаны национальные флаги двух стран.
Россияне начали серию уверенно, выиграв первые пять поединков подряд. Муса Мехтиханов в категории до 57 кг одолел Люка Лилледаля, а Муслим Мехтиханов в весе до 61 кг победил Дайлена Кунца. Абасгаджи Магомедов в 65 кг оказался сильнее Сиджея Компосито, Сайын Казырык в 70 кг не оставил шансов Брюсу Андониану, а Магома Дибиргаджиев в 74 кг взял верх над Джозефом Блейзом.
Однако затем последовала полоса неудач — россияне потерпели четыре поражения кряду. Мохьмад Насирхаев уступил Диджею Хамити в весе 79 кг, Аманула Расулов проиграл Маркусу Коулмэну в весовой категории 86 кг, Аманула Гаджимагомедов уступил Майку Маккиавелло в весе 92 кг, а Константин Пшеничников проиграл Джею Айелло в весе 97 кг.
Победное шестое очко принёс Зелимхан Хизриев, который в заключительной схватке в самой тяжёлой категории до 125 кг победил американца Трента Хиллджера, обеспечив своей команде победу в матче.
Матчевая встреча между сборными России и Соединённых Штатов по вольной борьбе состоялась впервые с 2017 года.
В ближайшее время планируется проведение ещё двух матчевых встреч между командами на территории РФ и США.
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