Сборная РФ по вольной борьбе победила команду США со счётом 6:4

Россияне начали серию уверенно, выиграв первые пять поединков подряд. Муса Мехтиханов в категории до 57 кг одолел Люка Лилледаля, а Муслим Мехтиханов в весе до 61 кг победил Дайлена Кунца. Абасгаджи Магомедов в 65 кг оказался сильнее Сиджея Компосито, Сайын Казырык в 70 кг не оставил шансов Брюсу Андониану, а Магома Дибиргаджиев в 74 кг взял верх над Джозефом Блейзом.