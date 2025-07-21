Сын Байдена нелепо оправдал позор отца на дебатах с Трампом: «Олень в свете фар»

Правда, раскручивать тему сын экс-президента не стал. Поэтому быстренько переключился на «проклятых мигрантов», а также другие проблемы США. Вопрос о том, почему человек, прожив 81 год, кладет в рот что не попадя, так и остался висеть в воздухе. Как и вопрос, почему он, в конце концов, не думает о последствиях принятия снотворного. Если это вообще было правдой.