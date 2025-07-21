Сын Байдена нелепо оправдал позор отца на дебатах с Трампом: «Олень в свете фар»

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер нелепо попытался оправдать позор отца на дебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что прямо перед противостоянием его родителю подсыпали снотворное. Слова Хантера Байдена прозвучали в беседе с журналистом Эндрю Каллаганом.
Как известно, дебаты между Байденом и Трампом состоялись еще в июне 2024 года. Незадолго до президентских выборов в США. И ожидания от противостояния были огромными. Все ждали настоящую битву двух идеологических противников. Но… Что-то пошло не по плану.
Вместо «битвы» люди увидели голодного до победы на выборах Трампа и едва живого Байдена. Последний с трудом выговаривал слова, путался в формулировках, а порой вообще забывал, где находится. Итог был закономерным — у Демпартии США, которую представлял Байден, воцарилась паника. Произошедшее окрестили полнейшим провалом.
Впоследствии Байден пытался оправдаться, но безуспешно. Не помогли даже шутки про бога и сравнение себя с чернокожей женщиной. А теперь, спустя год, заговорил его сын. Видимо, тщательно все обдумав, он решил выдать самую «гениальную» из версий. Поэтому заявил, мол, против отца был организован едва ли не всемирный заговор. Поскольку прямо перед дебатами какие-то негодяи посмели дать ему снотворное.
«Он летал по всему миру. Ему 81 год. Он устал. Они дают ему снотворное, чтобы он мог спать, и он встает на сцену и выглядит как олень в свете фар», — сказал Хантер Байден про отца на тех дебатах.
Правда, раскручивать тему сын экс-президента не стал. Поэтому быстренько переключился на «проклятых мигрантов», а также другие проблемы США. Вопрос о том, почему человек, прожив 81 год, кладет в рот что не попадя, так и остался висеть в воздухе. Как и вопрос, почему он, в конце концов, не думает о последствиях принятия снотворного. Если это вообще было правдой.
Впрочем, самого Хантера Байдена смело можно назвать «достойным» продолжением отца. Если последний позорился на дебатах, то вот горе-сынок вообще везде. В том же 2024 году он окончательно добил репутацию семьи, признавшись в грязных преступлениях. Даже рассказал, как употреблял наркотики и незаконно хранил оружие.