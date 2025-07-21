Синоптик Вильфанд рассказал, что не верит в метеозависимость людей

«Я отношусь к тем людям, которые не считают, что метеозависимость действительно существует. Нет в медицине доказательств того, что если резко падает или повышается атмосферное давление, то с человеком происходит что-то несусветное. Конечно же, дождь и ветер может сказаться на здоровье. Многие люди будут себя чувствовать плохо в жаркую погоду, особенно если температура превышает +35 градусов в Москве. Но не существует метеозависимости, о которой очень много говорят», — рассказал специалист. При этом Вильфанд отметил, что даже в его семье не все согласны с его мнением, и на эту тему «интенсивно ведутся дискуссии».