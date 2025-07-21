Российские борцы победили команду США в первой за 8 лет матчевой встрече

Российская команда начала встречу впечатляющей серией из пяти побед подряд. В лёгких весах успех праздновали Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Магома Дибиргаджиев (до 74 кг). Однако затем последовала ответная серия из четырёх побед американских борцов, которые сравняли счёт.