Шесть площадок, сотни музыкантов: Петербург слушает джаз

«В этом году наш фестиваль проходит на шести городских площадках. С 21 по 27 июля мы будем очень рады видеть на наших концертах… Я выражаю благодарность идейному вдохновителю и моему другу, замечательному человеку, губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову. Пусть три года назад мы с ним задумали, думали об этом, и это уже осуществляется второй раз», — отметил Игорь Бутман.