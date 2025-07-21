Шесть площадок, сотни музыкантов: Петербург слушает джаз

Сегодня, 21 июля 2025 года, в Санкт-Петербурге стартовал Второй международный джазовый фестиваль, который продлится до 27 июля. Это культурное событие привлекло внимание как местных жителей, так и туристов, и стало важным акцентом в жизни города, подтвердив его статус одного из самых значимых культурных центров России.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов подчеркивает важность подобных инициатив для культурного развития города и его международного имиджа.
«Петербург и джаз неразделимы. Это признают в нашей стране и за рубежом. Игорь Бутман и Юрий Башмет сделали всем нам подарок. Джаз созвучен нашему городу, его жителям, улицам и площадям. Декорации Петербурга — уже музыка и красота», — отметил Александр Беглов.
По словам губернатора, фестивали такого уровня способствуют укреплению культурной идентичности и подтверждают статус Петербурга как ведущего центра музыкальной жизни страны.
Мероприятие проходит сразу на шести знаковых площадках города, включая Юсуповский сад, Площадь Искусств, парк «Озеро Долгое», «Севкабель Порт», музей-заповедник «Петергоф» и Большой зал филармонии имени Шостаковича. С каждым годом фестиваль набирает все большую популярность, становясь важным событием для всех поклонников джаза и культуры в целом. Открытие фестиваля в этом году было ознаменовано значимым музыкальным событием: участники представили джазовый спектакль по мотивам знаменитой сказки Прокофьева «Петя и волк».
«В этом году наш фестиваль проходит на шести городских площадках. С 21 по 27 июля мы будем очень рады видеть на наших концертах… Я выражаю благодарность идейному вдохновителю и моему другу, замечательному человеку, губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову. Пусть три года назад мы с ним задумали, думали об этом, и это уже осуществляется второй раз», — отметил Игорь Бутман.
Особое внимание на фестивале уделяется клубной программе, в рамках которой запланировано более 140 концертов в самых известных клубах города, таких как Джаз-клуб Игоря Бутмана, JFC, 48 Стульев и другие. Это дает уникальную возможность любителям джаза насладиться живым исполнением музыки в самых разнообразных стилях и форматах.
Кроме того, в рамках фестиваля проходят Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской джазовой премии. Эти мероприятия направлены на поддержку и развитие молодых талантов и на повышение интереса к джазовой музыке в России. В этом году фестиваль получил субсидию в размере 70,05 миллионов рублей от Ассоциации джазовых музыкантов, что свидетельствует о высоком уровне организации и значимости этого события.
Санкт-Петербург продолжает занимать лидирующие позиции в сфере культуры. В городе действует единственная в мире Джазовая филармония, а также проводится форум-фест Jazz Across Borders, привлекающий внимание к джазовой культуре. В 2018 году город был выбран ЮНЕСКО для празднования Международного дня джаза, что стало признанием вклада Санкт-Петербурга в мировое джазовое сообщество.
«В Петербурге очень сильны джазовые традиции… Когда я предложил провести фестиваль, губернатор Санкт-Петербурга одобрил эту идею», — поделился Игорь Бутман.