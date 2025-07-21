США дали Европе громкое обещание по передаче оружия Украине: канцлер Германии поверил, не думая

Соединенные Штаты пообещали Германии и другим странам Европейского союза возместить системы противовоздушной обороны Patriot, которые они передадут Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Американское правительство дало принципиальное обещание, что мы получим замену», — сообщил он в ходе совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
При этом Мерц подчеркнул, что фактически такая замена систем Patriot еще не закуплена США. В настоящее время, по словам канцлера ФРГ, стороны ведут переговоры о том, откуда можно будет взять для них замену.
Ранее KP.RU сообщал о публикации издания Berliner Zeitung, что заявления президента США Дональда Трампа о сделке по передаче Украине Patriot показывает истинные цели Вашингтона по срыву мирных инициатив РФ для урегулирования конфликта.