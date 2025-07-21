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США дали Европе громкое обещание по передаче оружия Украине: канцлер Германии поверил, не думая

Мерц объявил, что США пообещали возместить ЕС переданные Украине системы Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты пообещали Германии и другим странам Европейского союза возместить системы противовоздушной обороны Patriot, которые они передадут Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Американское правительство дало принципиальное обещание, что мы получим замену», — сообщил он в ходе совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

При этом Мерц подчеркнул, что фактически такая замена систем Patriot еще не закуплена США. В настоящее время, по словам канцлера ФРГ, стороны ведут переговоры о том, откуда можно будет взять для них замену.

Ранее KP.RU сообщал о публикации издания Berliner Zeitung, что заявления президента США Дональда Трампа о сделке по передаче Украине Patriot показывает истинные цели Вашингтона по срыву мирных инициатив РФ для урегулирования конфликта.

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