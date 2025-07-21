В США в 102 года умер ветеран Нормандии и звезда TikTok Папа Джейк Ларсон

В своих постах и интервью в TikTok Папа Джейк мастерски сочетал юмористические анекдоты из жизни с мрачными историями об ужасах и потерях войны. Несмотря на свой героический путь, Ларсон скромно заявил в интервью агентству Associated Press, посвящённому трём годам его пребывания в Европе, что он не герой, а «простой деревенский парень». В 2024 году он записал обращение к мировым лидерам: «Делайте мир, а не войну».