Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда метеорологов заменят роботы

«Начну с шутки: если прогноз не оправдался, неужели какие-то претензии будут к компьютеру или к модели? Конечно же, должен кто-то быть, кого можно обвинить в том, что прогноз не оправдался. Если говорить серьезно, то синоптик ведь не просто выпускает прогнозы, он еще и объясняет, какие опасности это несет», — резюмировал научный руководитель Гидрометцентра России.