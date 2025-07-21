Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда метеорологов заменят роботы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже сейчас большая часть метеорологических станций на европейской части России работает в автоматическом режиме.
«Мы движемся к тому, что наблюдательная сеть будет роботизирована. Конечно, нужно будет периодически проверять измерительные приборы. На европейской территории России в основном уже работают автоматические станции, метеорологические и гидрологические, которые периодически проверяют наблюдатели», — объяснил Вильфанд.
Однако, по словам специалиста, в нашей стране все еще есть труднодоступные территории, где «автомат» поставить нельзя. «Можно там установить автомат, но, если он выйдет из строя, туда не доберешься в течение 8 месяцев. Он не работает там — это острова, север Якутии, Новая Земля и так далее. Поэтому туда забрасывают наблюдателей», — объяснил эксперт.
При этом Роман Вильфанд подчеркнул, что в деле прогнозирования, то есть анализа полученных данных, роботы никогда не заменят синоптиков.
«Начну с шутки: если прогноз не оправдался, неужели какие-то претензии будут к компьютеру или к модели? Конечно же, должен кто-то быть, кого можно обвинить в том, что прогноз не оправдался. Если говорить серьезно, то синоптик ведь не просто выпускает прогнозы, он еще и объясняет, какие опасности это несет», — резюмировал научный руководитель Гидрометцентра России.
Ранее Роман Вильфанд рассказал aif.ru о том, почему в последние годы участились случаи погодных аномалий. Подробнее читайте в полном тексте интервью.