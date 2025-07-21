Сборная России по вольной борьбе одержала победу над США в Будапеште

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над командой США в матчевой встрече, завершившейся со счетом 6:4. Соревнования, прошедшие в Будапеште под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL), стали первым противостоянием двух сборных с 2017 года.
Российские спортсмены уверенно начали встречу, выиграв первые пять схваток. Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Магома Дибиргаджиев (до 74 кг) принесли команде пять очков подряд. Однако затем последовали четыре поражения: Мохьмад Насирхаев (до 79 кг), Аманула Расулов (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Константин Пшеничников (до 97 кг) уступили своим соперникам.
Решающую победу в тяжелом весе (до 125 кг) одержал Зелимхан Хизриев, обеспечивший итоговый успех сборной России. Встреча прошла при полном соблюдении спортивных традиций — перед началом прозвучали гимны обеих стран.
В ближайшее время планируются еще две матчевые встречи между сборными России и США — на территории обеих стран.
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