Сборная России по вольной борьбе одержала победу над США в Будапеште

Российские спортсмены уверенно начали встречу, выиграв первые пять схваток. Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Магома Дибиргаджиев (до 74 кг) принесли команде пять очков подряд. Однако затем последовали четыре поражения: Мохьмад Насирхаев (до 79 кг), Аманула Расулов (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Константин Пшеничников (до 97 кг) уступили своим соперникам.