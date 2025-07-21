Роскосмос опубликовал снимки накрывшего Москву циклона. Видео

В Москве шквалистый ветер повалил деревья, а уровень воды в реке Яуза поднялся на 2,5 метра, что привело к подтоплению некоторых участков проезжей части. В результате стихии временно перекрывались отдельные городские магистрали. В Подмосковье сильные дожди привели к размыву мостов в Наро-Фоминском и Истринском районах, а также к повреждению плотины у деревни Шохово в Можайском округе.