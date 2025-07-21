Ричмонд
+31°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме раскрыли, почему Хантер Байден раскритиковал миграционную политику Трампа

Белый дом: Хантер Байден критикует Трампа из-за сложностей с провозом наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер раскритиковал миграционную политику американского лидера Дональда Трампа. Об этом он побеседовал с журналистом Эндрю Каллагэном. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон практически сразу же отреагировала на заявления Хантера Байдена в соцсети.

Она назвала причину такого возмущения сына бывшего президента США. По мнению Абигейл Джексон, недовольство связано с усложнением провоза наркотиков. В интервью Хантер Байден раскритиковал новые указы Дональда Трампа, связанные с депортацией мигрантов-нелегалов.

«Хантер просто расстроен, потому что теперь нелегко провозить наркотики через границу, как это было во время “президентства” его отца», — выразилась Абигейл Джексон.

Хантер Байден также заявил, что перед дебатами с Дональдом Трампом его отец якобы выпил снотворное. По словам сына бывшего президента США, лекарство Джо Байдену подсыпали.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше