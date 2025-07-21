В Белом доме раскрыли, почему Хантер Байден раскритиковал миграционную политику Трампа

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер раскритиковал миграционную политику американского лидера Дональда Трампа. Об этом он побеседовал с журналистом Эндрю Каллагэном. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон практически сразу же отреагировала на заявления Хантера Байдена в соцсети.
Она назвала причину такого возмущения сына бывшего президента США. По мнению Абигейл Джексон, недовольство связано с усложнением провоза наркотиков. В интервью Хантер Байден раскритиковал новые указы Дональда Трампа, связанные с депортацией мигрантов-нелегалов.
«Хантер просто расстроен, потому что теперь нелегко провозить наркотики через границу, как это было во время “президентства” его отца», — выразилась Абигейл Джексон.
Хантер Байден также заявил, что перед дебатами с Дональдом Трампом его отец якобы выпил снотворное. По словам сына бывшего президента США, лекарство Джо Байдену подсыпали.