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В аэропорту Саратова введены временные ограничения

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

План «ковер» введен в саратовском аэропорту.

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Перми (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.