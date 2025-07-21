В аэропорту Саратова введены временные ограничения

План «ковер» введен в саратовском аэропорту.
В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Перми (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.