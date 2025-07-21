Татьяна Егорова не собиралась умирать

Напомним, что Татьяна Егорова много лет проработала в театре Сатиры и всю жизнь любила Андрея Миронова, мечтала с ним создать семью. Однако самый популярный артист Советского Союза предпочёл брак с Ларисой Голубкиной. Тем не менее Татьяна и Андрей поддерживали отношения. О своих отношениях с артистом Егорова в конце 90-х рассказал в книге, которая наделала много шума и перессорила Москву театральную: в то время ещё откровенность, нелицеприятные оценки кумиров не были нормой. Тут Татьяна Егорова, можно сказать, открыла ящик Пандоры, породив множество легенд.