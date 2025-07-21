Российские борцы одержали победу над сборной США в матчевой встрече в Будапеште

В матчевой встрече, прошедшей в Будапеште, сборная России по вольной борьбе одержала победу над командой США со счетом 6:4. Соревнования, организованные под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL), стали первым подобным противостоянием между командами с 2017 года.
Борьба проходила в десяти различных весовых категориях, и российские спортсмены продемонстрировали уверенный старт, выиграв первые пять поединков. Муса Мехтиханов (до 57 кг) одолел Люка Лилледаля, Муслим Мехтиханов (до 61 кг) был сильнее Дайлена Кунца, Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) победил Сиджея Компосито, Сайын Казырык (до 70 кг) выиграл у Брюса Андониана, а Магома Дибиргаджиев (до 74 кг) одержал верх над Джозефом Блейзом.
Однако затем американские борцы перехватили инициативу и выиграли четыре схватки подряд. Мохьмад Насирхаев (до 79 кг) уступил Диджею Хамити, Аманула Расулов (до 86 кг) проиграл Маркусу Коулмэну, Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) потерпел поражение от Майка Маккиавелло, а Константин Пшеничников (до 97 кг) уступил Джею Айелло.
Судьба матча решилась в заключительной схватке, где Зелимхан Хизриев (до 125 кг) одержал убедительную победу над Трентом Хиллджером, принеся решающее очко сборной России.
Российские спортсмены выступали под флагом своей страны, и перед началом соревнований прозвучали гимны обеих стран. Организаторы планируют в будущем провести еще две матчевые встречи между сборными России и США, на этот раз на территории России и США, передает ТАСС.
1 июля стало известно, что воспитанник спортивной школы имени Героя России Дмитрия Разумовского и школы единоборств Ulsambo73 Артур Хакимов из Ульяновска занял первое место в чемпионате мира по поясной борьбе.